Le gros coup de l'hiver. Malmené en championnat, en pleine crise de résultat, l'OM a signé ce jeudi une recrue de poids et sans doute l'un des mouvements les plus convaincants de ce mois de janvier en Ligue 1. L'OM a officialisé ce jeudi l'arrivée d'Arkadiusz Milik, le buteur en provenance de Naples. Le Polonais débarque sous la forme d'un prêt de 18 mois assorti d'un option d'achat de 8 millions d'euros (plus quatre de bonus) selon divers médias.