A l'Olympique Lyonnais, la méthode a déjà fait ses preuves. Dans les moments les plus difficiles, il convient toujours d'allumer des contre-feux, de trouver des ennemis extérieurs au club. Cette fois, c'est un de nos confrères de L'Equipe qui a été victime du courroux de Rudi Garcia. Alors qu'il lui a été très souvent reproché, notamment sur les réseaux sociaux, d'avoir trop fréquemment laissé Maxence Caqueret sur le banc de touche cette saison, le coach de l'OL s'est emporté en conférence de presse ce vendredi à propos d'une question sur son milieu de terrain. Voici l'intégralité de l'échange.

Hugo Guillemet, journaliste à L'Equipe : "Est-ce que vous regrettez d'avoir sorti Maxence Caqueret dimanche face à Lille et…"

Ligue 1 Gasset fusille King Street : "On est dans le goudron et il faut s'en sortir" IL Y A 3 HEURES

Rudi Garcia : (Il coupe) "Hugo Guillemet, le grand manipulateur de statistiques… Vous pouvez me dire le nombre de matches qu'a fait Maxence Caqueret depuis que je suis arrivé en octobre 2019 s'il vous plait ? Vous êtes journaliste, vous travaillez. C’est quoi le nombre de matches de Maxence Caqueret s’il vous plait ? Eh bien, vous irez travailler et vous me reposerez la question."

Rudi Garcia et Maxence Caqueret (OL), relation de confiance pas garantie Crédit: Imago

S'il y a bien quelqu'un qui croit en lui, c'est moi

Garcia a alors justifié la façon dont il a utilisé le milieu de terrain de l'OL cette saison : "Je l’ai déjà dit et je vais me répéter, Maxence est un joueur précieux parce qu’il pense d’abord à l’équipe. Quand il a commencé, il avait 19 ans. Il a forci, il a du Jean Tigana par son intelligence de jeu, par sa capacité à accélérer, à sortir des ballons. S’il y a bien quelqu’un qui croit en lui en interne, c’est moi, sinon je ne l’aurais pas fait jouer. Il ne faut pas faire de raccourci. C’est logique pour un jeune joueur qu’il y ait des hauts et des bas. A moi de le protéger."

Très vite, le président Jean-Michel Aulas est venu à la rescousse de son entraîneur sur Twitter comme pour montrer la solidité de l'institution alors même que l'OL, quatrième au classement, a perdu des points précieux dans le sprint final dimanche dernier.

Ligue 1 La FIFA frappe fort : Angers et le Paris FC interdits de recruter l'été prochain IL Y A 4 HEURES