Houssem Aouar a décidé de dégonfler une polémique qui n'a cessé d'enfler depuis quelques jours. Interrogé par RMC Sport ce lundi dans l'émission "Top of the Foot", le milieu de terrain de l'OL est revenu sur son refus de participer un travail physique à Angers il y a maintenant plus d'une semaine. Sanctionné par son club, l'international français est sorti du silence.

"J’ai préféré ne pas réagir avant le match (...) Honnêtement, il n’y a rien de grave, on en a un peu trop fait. C’est parti d’un quiproquo", a-t-il commenté. "Ce qu’il faut savoir, c’est que contre Angers, je ne suis pas rentré à cause de la qualité du terrain, c’est ce que le coach m’a dit. Après le match, il y a eu un entraînement sur ce même terrain et j’ai refusé d’y participer pour la même raison : à cause de la qualité de la pelouse. Le lendemain, alors qu'il y avait un jour de repos pour l'équipe, je suis revenu au club pour faire une séance avec le coach et le préparateur", a ajouté le joueur de l'OL.