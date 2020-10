Alors, où se trouve la vérité ? Jean-Michel Aulas, interrogé par OLTV ce mardi, a fait le point. " On attendra la première partie de Championnat, en janvier, pour faire le point , a déclaré le président de l'OL. On aura le choix de le reconduire ou pas, selon les résultats et le contenu. L'objectif est plus que jamais de terminer dans les deux premiers. Le 30 juin, on sera en situation de choisir un nouveau coach si besoin. "

Questionné par un supporter à ce sujet, "JMA" a assuré que Rudi Garcia bénéficiait de toute "sa confiance". "Nous avons atteint la demi-finale de la C1, de la Coupe de France et la finale de la Coupe de la Ligue. C'est Juninho qui a choisi Rudi Garcia et nous avons toute confiance dans ses choix, qui semblent pertinents. Il faut soutenir les joueurs et Rudi de toutes nos forces. Le critiquer, c'est critiquer l'institution (...) Rudi sait très bien qu'il n'a qu'une hypothèse, c'est gagner, et gagner encore, et remettre l'Olympique lyonnais là où il doit être (...) Si Juni change d'avis, on sera amené à revoir les conditions. Il n'y aura pas d'excuse pour ne pas prendre les décisions qui s'imposent", a prévenu Aulas, précisant que lui et les dirigeants prendront leurs responsabilités si "les résultats ne sont pas là".