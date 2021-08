C’est une information qui pourrait redonner le sourire aux supporters lyonnais, sans doute frustrés après le match nul concédé à domicile face à Clermont dimanche (3-3). Selon différentes sources, dont L’Equipe, The Times et Sky Sports, l’OL et Liverpool sont tombés d’accord pour le transfert de Xherdan Shaqiri. Les négociations avaient débuté il y a quelques jours entre les deux clubs.

L'OL accélère dans les derniers jours du mercato

Le mercato lyonnais s’accélère. Après l’arrivée en prêt du latéral gauche Emerson en provenance de Chelsea, c’est donc Xherdan Shaqiri qui devrait poser ses valises à Lyon. The Times évoque une offre évaluée à 11 millions d’euros, tandis que L’Equipe parle d’une enveloppe de 6 millions d’euros, assortis de bonus pouvant atteindre la somme rapportée par le média britannique.

L’international suisse de 29 ans était sur le départ, Klopp l’ayant que très peu utilisé lors des deux dernières saisons. A Lyon, Shaqiri viendrait redynamiser un secteur offensif qui peine depuis le début de la saison. Le transfert semble désormais imminent.

