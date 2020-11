L'après-midi débutait donc mal pour les deux hommes qui ont si souvent sauvé la peau de leur club ces dernières saisons. Ont-ils été secoués ? Cette confrontation avec les habitués du Vélodrome les a-t-elle réveillés ? Ce qui est certain c'est qu'on avait plus vu les deux hommes aussi concernés et décisifs depuis des mois et pour la première fois depuis plus de deux ans, ils ont marqué dans la même rencontre. Dans leur sillage, Marseille a signé face à Nantes (3-1) sa victoire la plus convaincante de la saison. Après la rencontre, Boubacar Kamara a estimé que ce coup de pression "nous a boostés, on les a sentis présents, ça nous a fait vraiment prendre conscience de la bêtise qu'on fait en C1. Je les comprends, c'est inadmissible de faire ça en Ligue des champions".