Dimitri Payet n’a pas voulu laisser ça. Ce vendredi, on essayait de répondre à une question simple : jusqu’où peut-on aller dans le chambrage dans le football ? Pour nous éclairer, Alexy Bosetti, joueur passé par l’OGC Nice qui n’a pas la langue dans sa poche. Mais qui avait surtout un avis tranché sur le montage de Dimitri Payet à l'encontre de Neymar : "Là, ça va trop loin, expliquait-il notamment. Ça ne m'a pas fait rire : Neymar a tout gagné, et Payet rien du tout. C'est comme si moi, je chambrais Payet, on est sur deux catégories de joueurs différentes. Demain s'il le veut, Neymar achète Payet et le met dans son jardin".