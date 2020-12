Pas un coup de tête, cette fois. Mais bien un coup de gueule. Marqué les propos présumés racistes du quatrième arbitre du match entre le PSG et l'Istanbul Basaksehir, Basile Boli ne veut plus rester les bras croisés. "Il y a du racisme dans le foot (...) Oui, c’est anormal. Oui, il faut changer cela. Oui, on doit se donner les moyens de le faire", explique t'il dans les colonnes de La Provence.