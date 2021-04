Football

Ligue 1 - Palette tactique : Comment Jorge Sampaoli a redonné vie à l'OM

LIGUE 1 – Renversant le week-end dernier face à Lorient (3-2), l’OM surfe sur une bonne dynamique depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Grâce à son système hybride et flexible, l’Argentin a remis Dimitri Payet et Florian Thauvin sur les bons rails et dans un schéma qui les met en valeur. La preuve avec la palette tactique de Cyril Morin. (Réal: Seb Petit / Palette 3D: Nolwenn Bigoin et Romain Kurtz)

00:05:58, il y a 12 heures