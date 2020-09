Le PSG est dans de beaux draps. Le test positif au Covid-19 de Kylian Mbappé va priver le club de la capitale d'un nouvel élément, et pas des moindres, pour sa reprise de la Ligue 1. Obligé de jouer deux rencontres en quatre jours, jeudi soir à Lens, avant de recevoir l'OM dans le Classique de la Ligue 1, dimanche soir au Parc des princes, Paris va devoir faire front pendant cette période difficile.

Thomas Tuchel va lui devoir composer avec sept grosses absences pour le déplacement à Bollaert et la réception de l'OM. Et c'est bien le choc face à Marseille qui va un peu plus poser problème au PSG, lui qui est invaincu depuis novembre 2011 face à son rival. Si Paris ne désespère pas de récupérer certains de ses gros bonnets, plongés en quatorzaine depuis la semaine dernière, le timing semble bien serré.