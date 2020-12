"Je me battrai pour rester ici le plus longtemps possible. Après ce qui va se passer demain (vendredi) ou dans le futur, je n'en ai aucune idée". Patrick Vieira voulait rester combatif après la cinquième défaite consécutive, toutes compétitions confondues, concédée jeudi soir à domicile face à Leverkusen (2-3). Pourtant le destin de l'entraîneur du Gym serait scellé. Selon les informations de Nice Matin, le champion du monde 1998 a été limogé jeudi soir et ne sera donc pas sur le banc des Aiglons dimanche à Reims.