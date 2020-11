Après une saison 2019-2020 pleine, Dimitri Payet était attendu pour ce nouvel exercice, marqué par le retour de la Ligue des champions à l'OM. Pourtant, au niveau des statistiques l'ancien Nantais n'est pas au rendez-vous : 1 but pour autant de passes décisives toutes compétitions confondues. Dans l'animation du jeu olympien, Dimitri Payet n'est plus aussi efficace. La condition physique du Réunionnais est ainsi visée et a poussé André Villas-Boas à le mettre sur le banc comme lors de la réception de Manchester City en C1 le 27 octobre dernier.