LIGUE 1 - Un nouveau joli coup en vue pour le Gym ? Très actifs depuis l’ouverture du marché des transferts, les Aiglons cibleraient Geoffrey Kondogbia pour renforcer leur entrejeu. Selon les informations du média ibérique El Desmarque, Nice aurait même déjà formulé une première offre au club Che pour débaucher l’ancien joueur du RC Lens.

Et si le grand ménage de Valence profitait à l’OGC Nice ? En proie à de grosses difficultés financières et après une saison compliquée avec notamment trois entraîneurs différents sur le banc en moins de dix mois, le club Che se prépare à un important dégraissage. Et les difficultés du club espagnol pourraient "profiter" à l’OGC Nice. En effet, le Gym serait très attentif à l’évolution de la situation de Geoffrey Kondogbia, selon El Desmarque.

Apparu à 32 reprises toutes compétitions confondues cette saison, l’international centrafricain ferait partie des joueurs déclarés "indésirables" par le club valencian, au même titre que Francis Coquelin ou encore le capitaine Dani Parejo. Une situation qui n’a pas manqué d’éveiller l’intérêt des dirigeants niçois.

Débarqué dans le sud de l’Espagne en 2017 où il a notamment brillé sous les ordres de Marcelino, Kondogbia ne serait d’ailleurs pas insensible au projet des Aiglons et verrait d’un bon oeil un retour en Ligue 1. Même s’il a investi beaucoup d’argent sur le milieu franco-centrafricain, Valence serait disposé à le laisser partir coûte que coûte, et pourrait même baisser sa clause libératoire afin de faciliter l’opération selon le média espagnol. Sans toutefois écarter l’hypothèse d’un prêt avec option d’achat.

Outre le Gym, la Fiorentina serait également intéressée par le profil du milieu franco-centrafricain de 27 ans, qui connait aussi la Serie A pour avoir porté le maillot de l'Inter entre 2015 et 2018. Alors que les rumeurs sur un possible prêt de Rony Lopes du côté de l’Allianz Arena ont alimenté les discussions ces dernières heures, l’arrivée potentielle de Kondogbia serait un autre signal fort sur la solidité du projet niçois.

Kondogbia, Jaime Mata - Getafe-Valencia - Liga 2019/2020 - Getty Images Crédit: Getty Images

