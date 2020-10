"La seule fois où je me suis disputé avec Ney, tout le monde le sait, c'est le match contre Lyon. On a eu une dispute et même dans les vestiaires, il y a eu une discussion et tout", a toutefois précisé Cavani dans un entretien accordé à ESPN Argentina et rapporté par CulturePSG. Pour l'Uruguayen, Neymar est un "bon garçon" et ses présumées disputes avec lui sont "fausses".