C'est un joueur de premier plan dont le cas n'est pas prioritaire. Et pour cause. Angel Di Maria a bien prouvé toute son importance au PSG depuis qu'il en porte les couleurs. Sa fin de contrat en juin prochain devrait logiquement être un dossier brûlant pour les dirigeants parisiens. Mais ils en ont d'autres sur le feu. Prolonger Neymar et Kylian Mbappé notamment. Ou garder un œil sur la situation de stars également en fin de contrat, comme Lionel Messi, Sergio Ramos ou David Alaba. Ce qui explique certainement en partie pourquoi l'avenir d'El Fideo dans la capitale reste flou.

Ce brouillard s'est même épaissi durant la trêve hivernale. Elle a été courte mais agitée à Paris. Thomas Tuchel limogé, Mauricio Pochettino s'est installé sur le banc parisien avec toutes les questions que cela implique. Quels joueurs vont sortir gagnants de ce changement de coach ? Et lesquels en feront les frais ? Nombreux sont les éléments concernés par ces incertitudes dans l'effectif désormais dirigé par l'Argentin. Di Maria en fait partie. Et l'arrivée d'un compatriote au poste d'entraîneur ne signifie pas forcément qu'il en sortira grandi.

Paris a un intérêt à la poursuite de cette aventure. Déjà pour éviter de voir Di Maria partir sans indemnité de transfert, comme Thiago Silva, Edinson Cavani et Thomas Meunier l'été dernier. Aussi pour des raisons sportives. Au terme d'une première moitié de saison en dents de scie, marquée par sa suspension après son crachat en direction d'Alvaro lors de PSG-OM (0-1), El Fideo totalise malgré tout 4 buts et 9 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues. Même s'il semble en baisse de régime, l'Argentin a toujours un impact considérable sur le rendement offensif du PSG.

C'est en partie dû à l'importance que lui accordait Tuchel. L'entraîneur allemand n'a jamais caché à quel point il appréciait le profil de Di Maria. Avec 103 apparitions, l'Argentin a d'ailleurs été le joueur qu'il a le plus souvent utilisé durant son mandat dans la capitale, devant Kylian Mbappé (98) et Marquinhos (95). Tuchel appréciait non seulement la faculté de Di Maria à être décisif, mais aussi cette polyvalence qui lui permettait d'aligner l'ancien Madrilène à différents postes, parfois même en cours de match. Il l'a toujours considéré et traité comme un homme fort de son secteur offensif.