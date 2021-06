Annoncé un temps possiblement sur le départ, Mauricio Pochettino semble finalement encore bien impliqué dans le mercato du PSG. Le technicien argentin aurait notamment fait de Sergio Ramos une de ses principales requêtes de l'été à en croire ABC. Le média espagnol assure jeudi que l'entraîneur du club de la capitale a sollicité un rendez-vous avec Leonardo, le directeur sportif du club, afin de demander l'arrivée du défenseur.

Libre après son départ du Real Madrid, Ramos fait partie des joueurs les plus désirés de la planète football. Si Manchester City et Pep Guardiola font aussi figure de principaux favoris pour la venue de l'ancien capitaine de la Roja, les signaux en provenance de Paris laissent imaginer une stratégie agressive de la part du PSG. Comme le finaliste de la Ligue des champions 2020 l'avait fait plus tôt dans l'été avec Georginio Wijnaldum, chipé au nez et à la barbe du Barça alors qu'il était également en fin de contrat.

Avec Ramos, Paris densifierait un peu plus sa défense et ajouterait une grosse dose d'expérience en plus à un vestiaire qui n'en manque plus vraiment. Le joueur de 35 ans apporterait aussi son caractère, sans compter son niveau de jeu, encore très satisfaisant.

