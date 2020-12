Séisme sur Paris : Tuchel n'est plus l'entraîneur du PSG

Après avoir fini sa carrière de joueur à l'Espanyol de Barcelone, Mauricio Pochettino a débuté sur le banc de l'autre grand club catalan en 2009, trois ans après avoir raccroché les crampons. Puis l'Argentin a commencé à faire sa place dans le cercle des meilleurs entraîneurs du monde lorsqu'il a dirigé Tottenham. Le technicien sud-américain a notamment guidé les Spurs en finale de la Ligue des champions en juin 2019. Plus d'un an plus tard, Mauricio Pochettino s'apprête à reprendre du service au PSG. Un club que l'Argentin a toujours souhaité entraîner.