Plus de peur que de mal pour Neymar ? Peu après le communiqué du PSG, qui a parlé d'examens "rassurants" concernant la blessure du Brésilien, sorti sur civière dimanche soir lors du choc face à l'OL (0-1), l'intéressé a lui aussi tenu à rassurer concernant l'état de sa cheville. "Ce sont des pleurs de douleur, de désespoir, de peur, chirurgie, béquilles et autres mauvais souvenirs... Cela aurait pu être pire mais, une fois de plus, Dieu m'a préservé de quelque chose de sérieux. Récupérer et revenir le plus vite possible !", a écrit le Brésilien.