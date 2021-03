Ni Neymar, ni Kylian Mbappé, ni Angel Di Maria, ni Moise Kean : le PSG était bien dépourvu offensivement par rapport à ses standards, au coup d’envoi de son match face à Bordeaux ce mercredi. Grâce à un but de Pablo Sarabia, habituellement cantonné aux seconds rôles, il s’est toutefois imposé (0-1), sans pour autant briller. Qu’importe : le job des remplaçants est fait, et l’entraîneur parisien n’a pas manqué de le souligner. Tout en préparant le retour de sa superstar brésilienne, qui pourrait être imminent.

McCourt mis sous pression par le maire de Marseille : "On verra s'il nous a joué de la flûte"

Les seconds couteaux parisiens ont donné raison à leur coach. Pablo Sarabia, qui s’exprimait le plus souvent en sortie de banc ces dernières semaines après avoir été absent en raison d’une blessure, s’est montré le plus dangereux. Il a d’abord chauffé les gants de Costil (17e), avant de profiter d’un service de Gueye pour ouvrir le score (20e), puis de servir Icardi, qui a gâché son caviar (42e). Rafinha, dans un rôle de numéro 10 dévolu habituellement à Neymar ou Verratti, s’est lui aussi mis au diapason, en touchant 100 ballons et en réussissant 92% de ses passes.