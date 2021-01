Les explications de Claude Puel sur le dossier Stéphane Ruffier étaient attendues depuis que l'ex-gardien de but des Verts a été licencié au début de l'année. Mercredi, le technicien stéphanois est revenu sur le départ du nouvel éducateur de l'Aviron Bayonnais au micro de RMC, dans l'émission Top of the foot. "Je m'en tiens simplement à la gestion d'un groupe et d'un joueur qui n'a pas accepté d'être remplacé pour un match. Et cela a pris des proportions que ça n'aurait jamais dû prendre. C'est simplement que dans un club, il y a des aspects sportifs qui doivent être respectés par chacun", a indiqué Claude Puel.

A l'annonce de la non-titularisation de Stéphane Ruffier avant Saint-Etienne - Reims le 23 février dernier, son agent avait pointé du doigt Claude Puel dans un entretien accordé à L'Equipe. "Il le désigne comme le coupable de ses mauvais résultats, de façon injuste et lâche. À moins que ce changement ne fasse partie de son fameux turnover dont on connaît la réussite... Il crache sur une légende de l'AS Saint-Étienne, adoré du public stéphanois et de ses entraîneurs précédents (Christophe Galtier, Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant) qui, depuis neuf ans, porte avec amour le maillot vert", avait lâché Patrick Glanz.

Après cette sortie médiatique, Stéphane Ruffier, le gardien le plus capé de l'histoire des Verts devant Ivan Curkovic, a été définitivement remplacé par son ex-doublure Jessy Moulin. Puis mis à pied et licencié. "C'est une discipline collective. Après, je n'ai pas commenté tout ce qu'il s'est passé et je ne le ferai pas. Les décisions ont été prises, on a des comités directeurs", a conclu Claude Puel.

