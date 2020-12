"Nous allons être plus exposés. Nous avons besoin de tous retrouver nos familles. Nous allons prendre des précautions et continuer à observer les gestes barrières". Devant la presse mardi, à la veille de Lyon-Nantes, Rudi Garcia a averti ses joueurs qui auront une semaine de vacances fin décembre. "Il est important de ne pas oublier l'humain. On a besoin de se voir et de se parler. Tout le monde sait, les joueurs, l'encadrement, que l'on doit être prudent. Il ne faut pas qu'il y ait de cas", a-t-il insisté.