71% de possession, douze tirs à deux, un but encaissé avant de concéder sa première frappe. Et à l’arrivée, un match nul très, très frustrant pour l’Olympique de Marseille. Déjà battu à Rennes mercredi (2-1), le club phocéen lâche de précieux points en route, et manque l’opportunité de se rapprocher du podium, alors que le PSG et Lille s’affronteront dimanche soir.

S’il a réussi à se relever du but contre son camp de Yuto Nagatomo en égalisant juste avant la pause grâce à Florian Thauvin, l’OM a ensuite calé au moment de forcer la décision, face à un bloc champenois positionné très bas. Ce que le gaucher a eu bien du mal à digérer à l’issue de la rencontre. "C’est vrai qu’ils ont bien défendu", a d’abord reconnu le buteur marseillais du soir au micro de la chaîne Téléfoot. Avant de livrer le fond de sa pensée.

"On ne joue que latéral, vers l’arrière"

"On a la possession mais on ne joue que latéral, vers l‘arrière, on ne prend jamais de risques. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. La dernière passe ne va pas, il n’y a pas assez de mouvement. Il y a trop de choses qui ne vont pas". Un cri du cœur. Pointé du doigt pour ses récentes sorties cette semaine, André Villas-Boas n’a de son côté pas fait de vagues. Sans pour autant cacher sa déception.

"La stratégie de Reims a bien fonctionné, a-t-il reconnu en conférence de presse. On a eu beaucoup le ballon en deuxième mi-temps mais il y a beaucoup de frustration. On a eu seulement l'occasion de Khaoui", a-t-il expliqué. Entré en jeu à la place d’un Nagatomo en grande difficulté, Saîf-Eddine Khaoui s’est en effet tout de suite créé une double-occasion. Mais pour le reste, ce second acte fut beaucoup trop pauvre en occasions, contrairement à une première période qui aurait pu permettre à l’OM d’égaliser plus vite, voire d’ouvrir le score, si Dario Benedetto avait été plus en réussite.

"C’est une opportunité ratée"

"Je suis très déçu, c'est une autre opportunité ratée. C'est un coup dur pour tout le monde, on était très déçu dans le vestiaire", a insisté le coach portugais. Présentés il y a encore une semaine comme une opportunité de prendre la tête de la Ligue 1, les deux matches en retard de l’OM n’ont, tout à coup, plus la même saveur. "Notre logique est de penser au classement sans penser aux deux matches de retard", a assuré AVB. En s’arrêtant à ce constat, l’OM a perdu gros cette semaine.

