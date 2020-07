David : "La prochaine étape, c'est Lille et la Ligue 1"

TRANSFERT - Dans un entretien accordé à nos confrères de L'Equipe vendredi, l'attaquant de La Gantoise Jonathan David fait part de son envie de rejoindre le LOSC et se dit frustré par les exigences financières de ses dirigeants dans l'optique de ce transfert.

Jonathan David sera-t-il le futur attaquant de pointe de Lille ? Une chose est sûre, le Canadien de 20 ans a envie de rejoindre le club nordiste la saison prochaine. Alors qu'on le disait aussi attiré par la Bundesliga, le joueur a accordé un entretien à L'Equipe vendredi dans lequel il déclare sa flamme au LOSC et s'agace de la lenteur des négociations alors qu'une offre de 25 millions d'euros est arrivée dans le bureau de ses dirigeants.

Meilleur buteur avec 18 réalisations d'un championnat belge interrompu prématurément par le coronavirus, David a fait ses preuves lors de l'exercice 2019-2020 et veut passer la vitesse supérieure. "Je veux venir à Lille. J'ai fait une très bonne saison. Pour moi, la prochaine étape, c'est la Ligue 1. Et le projet sportif du LOSC est top. C'est une très bonne équipe en France", a-t-il ainsi estimé dans le quotidien sportif.

Le transfert potentiellement record d'Osimhen aiguise les appétits

Alors que le départ de Victor Osimhen vers Naples semble acté pour environ 80 millions d'euros, Lille a donc pu faire une offre conséquente à La Gantoise pour s'attacher les services de David, mais les négociations s'enlisent selon le joueur. En cause ? Des dirigeants belges trop gourmands selon lui. "Le club dit vouloir me garder. Ou être prêt à me vendre pour un prix qui ne me paraît pas envisageable (au moins 30 M€) compte tenu de la situation liée au coronavirus. C'est surtout ça qui complique les négociations. Pourtant, j'ai exprimé clairement que je voulais partir à Lille. Ils m'avaient dit qu'ils ne me bloqueraient pas", a-t-il ajouté amer.

L'annonce du montant impressionnant du probable transfert d'Osimhen aurait donc aiguisé l'appétit de La Gantoise. Si les négociations ne sont pas rompues, elles traînent en longueur, ce que David vit comme une trahison. "Franchement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de respect de la part de mes dirigeants. Ce serait quand même assez logique, car je suis arrivé à Gand gratuitement. Le club n'a pas déboursé d'indemnité de transfert." Alors les choses vont-elles se décanter dans les prochains jours ? L'attaquant canadien l'espère, histoire de démarrer une nouvelle aventure dans le Nord.

