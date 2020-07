LIGUE 1 - Après avoir quitté le PSG, son club formateur, voici deux semaines, Adil Aouchiche devrait signer son premier contrat professionnel d'une durée de trois ans du côté de Saint-Etienne. Selon RMC Sport, il est attendu dimanche ou lundi prochain dans le Forez.

C'est l'une des nombreuses jeunes pépites que le PSG n'a pas su retenir ces derniers temps. Après avoir vu son contrat d'aspirant expirer le 30 juin dernier, Adil Aouchiche a décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec le club de la capitale, recherchant vraisemblablement une équipe qui lui permettrait de jouer régulièrement à court terme. Et le milieu offensif de 17 ans aurait trouvé sa prochaine destination à en croire RMC Sport : il serait attendu à Saint-Etienne d'ici dimanche ou lundi, où il s'engagerait pour les trois prochaines années, signant ainsi son premier contrat professionnel.

Pisté par Lille et par Rennes, le joueur a été également repéré à l'étranger. Le Bayer Leverkusen se serait montré particulièrement insistant, tandis que Leicester, Arsenal, et même le Bayern Munich et le FC Barcelone l'ont observé de près. C'est finalement le discours de Claude Puel, entraîneur des Verts, qui aurait convaincu Aouchiche d'opter pour le club stéphanois.

