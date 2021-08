Il a tardé à parler, submergé par l’émotion. En larmes, Lionel Messi a pourtant confirmé l’impossible : il va quitter le FC Barcelone après 21 ans au sein d’un club où il aura tout gagné et sera devenu la référence mondiale et l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. De son histoire, justement, et la suite de celle-ci, il en aura rapidement été question.

le PSG est une possibilité", a-t-il lancé, avant d’affirmer qu’il "n’avait rien avec personne" à l’heure actuelle. Pourtant, la presse du monde entier est unanime : Messi va s’engager au PSG dans les heures qui viennent. Interrogé sur son avenir, a priori du côté de Paris, la Pulga a été claire : "", a-t-il lancé, avant d’affirmer qu’il "" à l’heure actuelle. Pourtant, la presse du monde entier est unanime : Messi va s’engager au PSG dans les heures qui viennent. L’Equipe confirme d’ailleurs que la star argentine est attendue à Paris ce dimanche soir pour sa visite médicale…

Ligue 1 Mbappé, Wijnaldum et Hakimi titulaires avec le PSG à Troyes IL Y A 17 HEURES

En larmes, Messi est incapable de débuter sa conférence de presse

"Je ne voulais pas partir"

Très ému, acclamé par une salle composée de journalistes, d'actuels et d'anciens coéquipiers dont Xavi Hernandez, Lionel Messi a d'abord confirmé ce qu'affirmait la grande majorité de la presse espagnole : il souhaitait rester au Barça. "Cette année, ma famille et moi étions convaincus que nous allions rester. C'est ce que nous voulions plus que tout. C'est notre maison. Aujourd'hui, je dois dire adieu à tout ça. [...] L'année dernière, je ne voulais pas rester, et je l'ai dit. Cette année, je voulais rester, et ça n'a pas été possible."

L'Argentin, qui affirme qu'il ne "voulai[t] pas partir" du club qu'il "aime", a expliqué que tout était en place pour qu'il reste, jusqu'au désaccord entre le club et la Liga. "J'ai fait tout ce que je pouvais. Le club, (Joan) Laporta, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient mais ce n'était pas possible à cause de la Liga. Jusqu'à la dernière minute, je voulais rester." Le sextuple Ballon d'Or a plusieurs fois répété que son contrat "n'était pas un problème" : "J'ai proposé de baisser mon salaire de 50%. Les gens qui disent que j'ai demandé 30% de plus mentent. Comme je l'ai dit, j'ai tout essayé."

Interrogé plusieurs fois sur la question d'un retour, Messi a promis de revenir : "Je suis sûr que nous reviendrons dans quelques années (avec sa famille, ndlr), car c'est notre maison. [...] J'espère pouvoir revenir, pour aider ce club, de n'importe quelle manière que ce soit, à être le meilleur au monde." Et il a tenu à rendre hommage aux supporters catalans, massés devant le Camp Nou pour dire adieu à leur idole ce dimanche : "Je n'ai pas pu dire au revoir correctement. Je suis très reconnaissant pour l'amour que les gens m'ont porté dans les bons et les mauvais moments. [...] J'ai toujours été transparent avec les supporters, avec les socios du Barça."

Le PSG ? "Je n'ai rien conclu avec personne"

Même si l'heure était aux adieux, Messi n'a pas échappé aux questions sur son avenir. Et il n'a rien caché, ou presque. "Le PSG est une possibilité. Je n'ai rien de confirmé avec qui que ce soit. Quand le communiqué de presse (de l'annonce de son départ, ndlr) a été publié, j'ai eu beaucoup d'appels. Pour l'instant, rien n'est conclu, on parle beaucoup." Avant d'ajouter : "Je veux finir ma carrière avec des hauts, en gagnant des trophées."

Questionné, notamment, sur la photo avec les joueurs du PSG qui a fait jaser, le sextuple Ballon d'Or a parlé d'une "blague" : "Nous avons gagné la Copa ensemble avec Paredes, avec Di Maria. Nous nous sommes vus, Neymar nous a invité chez lui. Nous avons pris une photo car c'était un bon moment. C'était un peu une blague à ce moment-là, tout le monde me disait 'Viens à Paris !'"

Malgré quelques regrets exprimés ("J'aurais voulu gagner une autre Ligue des champions"), Messi s'est montré résolument tourné vers l'avenir : "J'ai fait tout ce que je pouvais pour rester. Je dois me concentrer sur mon futur, ma carrière." Passera-t-il par Paris ? Il semble s'en rapprocher de minute en minute. Il devrait passer sa visite médicale dimanche, avant une officialisation qui pourrait intervenir mardi.

Ligue 1 Le PSG champion, l'OL hors du podium, Angers relégué : nos pronos pour la saison de L1 05/08/2021 À 22:16