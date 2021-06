C'est Jean-Michel Aulas en personne qui a confirmé l'information ce lundi. Le président de l'OL a annoncé le recrutement prochain de l'arrière latéral gauche brésilien Henrique Silva, qui évolue à Vasco de Gama (2e div. brésilienne), et qui arrive en fin de contrat. Il sera la deuxième recrue du 4e de L1 après Damien Da Silva dont l'engagement a déjà été officialisé le 26 mai.

Jean-Michel Aulas s'est exprimé au cours d'une émission "Tant qu'il y aura des gones" diffusée sur le site "Olympique-et-Lyonnais.com". "Ce ne sont peut-être pas les premiers choix à l'instant T. Damien Da Silva est venu à Lyon c'est une bonne nouvelle alors que le Brésilien Henrique Silva Milagres (27 ans) était chassé par deux autres clubs français et deux autres clubs étrangers. Il est venu à Lyon car il connaît Lyon et Juninho. Nous aurons une très bonne équipe. Il y aura des ventes et des achats", a commenté le président des Gones.

Des offres consistantes pour au moins trois joueurs

Par ailleurs, celui-ci a également assuré que l'Olympique lyonnais "avait des offres consistantes pour au moins trois joueurs", dont il n'a pas révélé l'identité. Le président de l'OL s'est également montré rassurant sur la prolongation envisagée du défenseur central international belge, Jason Denayer.

