On peut avoir trouvé un terrain d’entente avec un club, être tombé d’accord avec un joueur sur un contrat, et manquer une opération. L’AS Saint-Etienne vient d’en faire la douloureuse expérience puisque le club du Forez a annoncé samedi avoir "décidé de renoncer au recrutement de M’Baye Niang", l’attaquant du Stade Rennais. En cause ? "L’intervention de plusieurs agents" qui a "rendu impossible la finalisation de l’opération".