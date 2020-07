TRANSFERTS – Le plus gros transfert de l'été va-t-il affecter Lyon ? Attendu mais pas encore noué, le départ de Jadon Sancho vers l'Angleterre pourrait en effet motiver un départ de Memphis Depay, considéré comme le remplaçant idéal par le Borussia Dortmund, selon BILD.

L'Olympique Lyonnais doit prier très fort pour que Jadon Sancho ne change pas d'air cet été. Seul joueur à très grande valeur marchande annoncé sur le départ lors de ce mercato, l'international anglais pourrait en effet considérablement affecter les plans du club rhodanien. La raison ? En cas de transfert de son prodige, le Borussia Dortmund aurait fait de Memphis Depay sa priorité, selon BILD.

Ces derniers jours, le retour de Sancho en Angleterre est régulièrement évoqué par la presse locale. Dans son édition du jour, The Independent assure d'ailleurs que le club de la Ruhr serait prêt à entamer les négociations à partir d'une somme établie à 60 millions d'euros, même si la valeur marchande du joueur, oscillant entre 117 et 160 millions d'euros selon les sites spécialisés, devrait faire gonfler les prix.

L'OL doit donc s'attendre à vivre des semaines angoissantes : le média britannique assure que le BvB aurait d'ores et déjà annoncé une deadline aux clubs intéressés par Sancho, à savoir tous les cadors de Premier League, notamment Manchester United et Liverpool. Celle-ci serait fixée au 10 août prochain. D'ici-là, le club allemand pourrait donc nouer le contact avec Lyon, Memphis Depay et son entourage.

Lyon n'est pas en position de force

D'autant que l'OL n'est pas en position de force. Pour l'heure, les Gones n'ont aucune exposition européenne à offrir à l'attaquant néerlandais. Ils devront remporter la C1 s'ils souhaitent participer à l'édition 2020-2021, ou remporter la Coupe de la Ligue, ce vendredi soir, face au PSG, pour disputer la Ligue Europa. Sans avoir la certitude que cela satisfasse l'un de ses meilleurs joueurs, fraîchement remis d'une rupture du ligament croisé.

Le buteur de 26 ans a parfois laissé entendre qu'il ne souhaitait pas s'éterniser à Lyon. Et à un an de la fin de son contrat, l'OL aurait aussi des raisons d'envisager un transfert, afin de tirer une grosse indemnité bienvenue pour aspirer les pertes liées au contexte et à sa situation sportive. La valeur marchande de l'ancien joueur de Manchester United approche les 45 millions d'euros. Ces dernières semaines, le président rhodanien Jean-Michel Aulas n'a pas caché son inquiétude. Lyon est fragilisé et la perspective d'un marché des transferts à rallonge rend le club encore plus vulnérable.

