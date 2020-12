Memphis Depay portera-t-il toujours le maillot lyonnais dans deux mois ? Rien n'est moins sûr à en croire L'Equipe ce samedi. Alors que son potentiel transfert avait animé l'été dernier et pollué le début de saison de l'OL (qui s'est bien rattrapé depuis), un nouveau feuilleton pourrait bien s'ouvrir cet hiver. Un an après sa rupture des ligaments croisés, l'international néerlandais est revenu à son meilleur niveau et a toujours la cote sur le marché. Et à six mois de la fin de son contrat, le club rhodanien serait potentiellement disposé à le laisser partir pour un peu plus de 5 millions d'euros.