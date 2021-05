A force d’être partout, il termine tout en haut. Légitimement, Aurélien Tchouaméni a été élu ce samedi meilleur espoir de Ligue 1 dans le cadre des trophées UNFP. Le milieu de l’AS Monaco, qui aura accompagné plus que de raison la montée en puissance de son équipe, devance ainsi du beau monde : Edouardo Camavinga (Rennes), Maxence Caqueret (OL), Sofiane Diop (Monaco) et Amine Gouiri (Nice). Son duo avec Youssouf Fofana et ses qualités de projection auront permis aux Monégasques de réaliser une deuxième partie de saison séduisante où il aura joué un rôle primordial.

Ligue 1 Galtier "très déçu" que Maignan n'ait pas été désigné meilleur gardien, Yilmaz aussi IL Y A 15 HEURES

Plus d'infos à suivre...

Ligue 1 Qui sera champion, sur le podium et en barrages ? Nos pronos IL Y A 15 HEURES