Romain Thomas n'a pas pardonné à Anthony Lopes. Ce lundi matin dans L'Equipe, le défenseur du SCO Angers, touché au dos, pointait la sortie trop autoritaire du gardien lyonnais, coutumier du fait, dès le début du match. "Je ne sais même pas comment il est venu me dézinguer. Je ne suis pas du genre chochotte mais j'ai même cru que j'allais devoir sortir, tellement j'avais mal", a-t-il déclaré. Au lendemain de la victoire de Lyon (1-0) au Stade Raymond-Kopa, les deux hommes se sont expliqués dans l'émission Top of the foot sur RMC. Et la tension n'est pas retombée.