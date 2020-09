C'est une surprise que (presque) personne n'avait vu venir. Alors que Michel Denisot semblait le grand favori dans la course à la présidence de la LFP, c'est finalement Vincent Labrune qui a raflé la mise, comme communiqué par l'instance. Selon L'Equipe, l'ex-président de l'OM a récolté 15 voix, contre 10 pour l'ancien président du PSG et de Châteauroux. Ce choix a été confirmé et validé par l'assemblée générale de la LFP, même si RTL précise que 52% ont voté "contre". "Labrune a été élu grâce à la majorité relative", précise la radio. Il succède donc à Nathalie Boy de la Tour.