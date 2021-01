Les supporters marseillais avaient un message à faire passer. "Vous êtes dégueulasses", écrit en lettres bleues et rouges, occupait toute la partie haute du virage Sud. De l'autre côté, un maillot bleu était encadré de deux messages: " Mouillez le ou cassez-vous !" et " Ne le donne pas, respecte le ". Ce dernier message était probablement destiné à Florian Thauvin, qui avait échangé son maillot avec l'attaquant du Paris SG Kylian Mbappé à la pause du Trophée des Champions entre les deux équipes, il y a une semaine à Lens. L'image, diffusée à la télévision, a été très critiquée par une partie des supporters de l'OM.

Une banderole "Vous nous faites honte" avait également été posée dans le virage Nord. Pour cause de Covid, les matches se jouent à huis-clos mais les supporters restent autorisés à installer tifos et banderoles à l'intérieur du stade. Avant le match, comme depuis plusieurs semaines, quelques supporters s'étaient par ailleurs regroupés devant le Vélodrome pour demander le départ du président Jacques-Henri Eyraud. L'OM n'a remporté qu'un seul de ses six derniers matches en championnat et a glissé à la 6e place au classement. Le club provençal a tout de même deux matches en retard à jouer, ce mercredi contre Lens et le 17 février face à Nice.