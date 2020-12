En difficulté en championnat (16e) avec le FC Nantes, Waldemar Kita fait aussi parler de lui sur le plan extrasportif. D'après une enquête dirigée et publiée jeudi par Mediapart, en coopération avec Médiacités et les quotidiens belges Le Soir et De Standaard, le président nantais est soupçonné d'avoir lésé le fisc français à hauteur de 14,8 millions d’euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Via ses avocats, le dirigeant du FCN affirme "être parfaitement en règle avec l’ensemble des administrations fiscales".