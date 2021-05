Football

Yilmaz, Mbappé, Ben Yedder, Depay : Qui mérite d’être sacré meilleur joueur de L1 ?

LIGUE 1 – Wissam Ben Yedder (Monaco), Memphis Depay (OL), Burak Yilmaz (LOSC), Kylian Mbappé (PSG) et Neymar (PSG) ont été nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison aux trophées UNFP. Qui mérite le titre ? Dans le FC Stream Team, Julien Pereira et Cyril Morin font le tour des candidatures. Et un nom se dégage du lot… (Montage : A.Thirion / Visuels : Q. Guichard)

00:07:49, il y a une heure