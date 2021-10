Il a joué 61 minutes dans la nuit de jeudi à vendredi à Manaus, lors du succès brésilien face à l'Uruguay (4-1). Mais à peine deux jours plus tard, malgré un déplacement de 8 300 kilomètres ou encore deux avions empruntés et six heures de décalage horaire, Lucas Paqueta est dans le groupe de Lyon pour affronter Monaco ce samedi soir (21h). Cela semble improbable, mais Peter Bosz a bien convoqué son Brésilien pour ce choc du championnat, où l'OL doit repartir de l'avant après deux nuls de rang en L1. Reste à savoir s'il sera bien sur la feuille de match, et s'il jouera.

Si Peter Bosz doit encore écarter deux joueurs de son groupe de 22, la présence de Lucas Paqueta semble improbable. Et sa participation très risquée. La rencontre du Brésil contre l'Uruguay a terminé tard dans la nuit de jeudi à vendredi. Après 4h du matin, heure française. Et s'il a sûrement pu se reposer dans l'avion, l'international brésilien de l'OL n'est forcément pas dans les conditions idéales pour disputer un match de L1. "Paqueta, c’est complètement impossible s’il joue ce jeudi soir", avait d'ailleurs reconnu Bosz jeudi en conférence de presse. Alors pourquoi se retrouve-t-il dans la liste du technicien néerlandais ?

Ligue 1 Lobé, troué et maintenant sifflé : Nübel, le "nouveau Neuer" en plein cauchemar IL Y A 9 HEURES

Il veut jouer

D'après L'Equipe, c'est Lucas Paqueta qui a fait le forcing auprès de son coach pour être dans le groupe. Car le Brésilien, qui a pourtant joué trois matches en une semaine avec sa sélection, veut disputer cette rencontre face aux Monégasques. Et si Peter Bosz n'est pas vraiment emballé à l'idée de prendre de tels risques avec un joueur si important, pouvoir compter sur Paqueta pourrait lui sortir une belle épine du pied.

Blessés, Moussa Dembélé et Islam Slimani sont en effet indisponibles pour cette affiche. Et Tino Kadewere n'est pas encore à 100% pour être lancé dès le coup d'envoi. Les solutions pour occuper le poste d'avant-centre ne sont donc pas légion. Si Rayan Cherki est pressenti pour commencer en pointe, Lucas Paqueta pourrait encore rendre de bons services à ce poste, où il a montré toute sa polyvalence face à Saint-Etienne (1-1). Même si ce n'est que pour quelques minutes en fonction du scénario, ce serait un atout de poids pour les Gones. Mais Peter Bosz prendra-t-il un tel risque avec un joueur si précieux ? Réponse ce soir.

Lucas Paqueta et Timothee Kolodziejczak lors de OL-ASSE - 3 octobre 2021 Crédit: Getty Images

Ligue 1 Aouar, enfin prêt à rattraper le temps perdu IL Y A 9 HEURES