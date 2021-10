C'est encore dans toutes les mémoires. Face à Brest samedi (21h00), l'OGC Nice retrouve son public, un mois et demi après les graves incidents qui avaient provoqué l'arrêt de la rencontre face à Marseille. Après l'envahissement de la pelouse par des supporters niçois et des bagarres entre joueurs, fans et membres des staffs, le match Nice-OM avait été interrompu à la 75e minute. Il sera rejoué le 27 octobre à Troyes. Le Gym avait ensuite été sanctionné, avec un point retiré au classement et trois matches à huis clos. Deux ont déjà été purgés, contre Bordeaux (4-0) et Monaco (2-2), et le troisième sera celui face à Marseille.

Le public peut donc revenir à l'Allianz Riviera, qui ne sera pourtant pas plein samedi. Car le Virage Sud, celui d'où sont partis les incidents, restera vide et le sera encore lors de la réception de Lyon après la trêve internationale, sur décision du préfet des Alpes-Maritimes, qui a décidé de quatre matches de fermeture pour cette tribune. "Les stades sont faits pour être pleins et vivre des émotions, de la joie... C'est dans l'intérêt du foot. Là, on est touchés au coeur", a regretté la semaine dernière l'entraîneur des Aiglons Christophe Galtier.

De fait, les événements du 22 août ont profondément pesé sur le début de saison de l'OGCN, comme le rappelait au lendemain de l'annonce des sanctions le président Jean-Pierre Rivère. "Il y a sept ans qu'on n'était pas passés devant la commission de discipline pour de tels faits (après Nice-Bastia en 2014, NDLR). Des années de travail envolées en quelques secondes. Cela nous marquera longtemps. Une minorité d'individus a privé notre public de matches et l'équipe d'un point", avait-il déclaré.

Tribunes rehaussées et filets

Alors que sa communication à chaud, quand il avait semblé vouloir faire peser tous les torts sur Dimitri Payet et l'OM, avait été critiquée, le patron des Aiglons a finalement expliqué que son club assumait sa "grosse part de responsabilité" dans les débordements. Cela s'est traduit par des aménagements à l'Allianz Riviera, où le dispositif de sécurité était apparu très sous-dimensionné le 22 août.

Des filets anti-projections seront ainsi déployés dans les deux virages. Celui de la tribune Sud était arrivé quelques jours avant le match contre Marseille mais n'avait pas pu être testé à temps. Il sera en place à la réouverture de la tribune pour la venue de Montpellier le 7 novembre. Après les incidents, un autre dispositif a été commandé en urgence pour le Virage Nord et sera prêt à la même date.

Toujours dans les virages, les premières rangées des deux étages du stade ont été rehaussées de près de trois mètres, rendant l'accès à la pelouse plus périlleux. D'autres mesures seront en vigueur dès le match de samedi, avec des filets mobiles de protection aux points de corner ou l'interdiction des bouteilles d'eau.

Prison avec sursis

Au-delà des ces décisions logistiques, le club a aussi déposé une quinzaine de plaintes contre des supporters et a mené un dialogue nécessaire avec le groupe des Ultras Populaire Sud. "Entre nous, on se dit les choses en face, bonnes ou mauvaises", assure ainsi Jean-Pierre Rivère, alors qu'une trop grande proximité avec le groupe lui a été reprochée dans les jours qui ont suivi les incidents. "Les supporters se sont engagés sur des choses très claires", a-t-il affirmé.

Après avoir condamné les jets de projectile, le groupe UPS a ainsi annoncé dans un communiqué que "toute personne du groupe dont le comportement pourrait porter préjudice au groupe et au club en (serait) exclue". Le supporter qui avait donné un coup de pied à Payet a déjà été jugé et condamné à un an de prison avec sursis et cinq ans d'interdiction de stade, soit la durée maximale. Un autre supporter est convoqué devant le tribunal le 13 octobre pour un salut nazi. Dirigeants et supporters sont en tous cas prévenus, le groupe Ineos, propriétaire de l'OGCN, n'a pas aimé ce qu'il a vu le 22 août : "nous avons dépassé une limite qui ne doit plus jamais être franchie", ont écrit les frères Ratcliffe dans un communiqué.

