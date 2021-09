Football

Avant PSG-OL : Lionel Messi - Jérôme Boateng, un dribble passé à la postérité lors de FC Barcelone - Bayern Munich 2015

LIGUE 1 - Dimanche, le PSG reçoit l'OL en L1 et Lionel Messi pourrait faire face à Jérôme Boateng. Les deux hommes ont de bons et de mauvais souvenirs de leurs duels… mais le plus spectaculaire, pour nos rétines, reste celui de mai 2015 au Camp Nou. "La Pulga" avait alors mis au sol le défenseur allemand d’un dribble mémorable, avec le Barça face au Bayern en demi-finale aller de C1. Illustration.

00:01:10, 16/09/2021 à 15:23