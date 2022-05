La fête a tourné à la démonstration. Montpellier célébrait les 10 ans de son titre de champion de France mais c'est le PSG qui s'est largement imposé lors de la 37e journée de Ligue 1, samedi (0-4). En belle forme, Lionel Messi s'est vite offert un doublé (6e et 20e), Angel Di Maria a également marqué en première période (26e) et Kylian Mbappé a transformé un penalty (60e) en plus de ses deux passes décisives pour La Pulga. De quoi conforter ses statuts de meilleur buteur et passeur du championnat.

