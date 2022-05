Football

FC STREAM TEAM - Ligue 1 - Mbappé, Payet, Dante : notre équipe-type de la saison 2021/2022

LIGUE 1 - Qui dit fin de saison dit bilan, et qui dit bilan dit équipe-type : nos journalistes Martin Mosnier et Julien Pereira vous dressent leur onze de rêve de cette Ligue 1 version 2021/2022. Qui pour accompagner Kylian Mbappé et Dimitri Payet au sein de cette équipe-type ? Petit spoiler : Wissam Ben Yedder est sur le banc. (Réal: Seb.Petit/Quentin Guichard)

00:09:42, 13/05/2022 à 17:28