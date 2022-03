Le jeu : Coaching gagnant au bout de l'ennui

Nice n'a même pas eu à forcer pour contenir le PSG. Incapable d'exploiter la profondeur ou de développer des actions sur les ailes, Paris s'est obstiné à passer dans l'axe où il était attendu de pied ferme par les Aiglons. Le Gym n'a concédé que très peu d'occasions. Il ne s'en est pas procuré beaucoup plus dans un match longtemps ennuyeux. Mais le coaching de Christophe Galtier a fait la différence dans les derniers instants avec le but splendide d'Andy Delort sur un centre parfait de Calvin Stengs. Deux joueurs que l'entraîneur niçois avait lancé quelques minutes auparavant.

Les joueurs : Neymar coupable, Messi transparent

Il y a mis de la volonté, mais sans faire la différence. Neymar est resté trop neutre sur une animation offensive parisienne qui avait particulièrement besoin de lui sans Mbappé. Surtout, il a perdu ce ballon qui a entraîné le contre niçois sur le but de la victoire. Comme le Brésilien, Leo Messi est passé à côté de son sujet, tandis que Marco Verratti n'a pas eu son rayonnement habituel. Sans surprise, Thilo Kehrer a sombré à un poste d'arrière droit qu'il ne maîtrise pas. A Nice, Amine Gouiri a eu des fulgurances et Kephren Thuram est sorti du lot au milieu. Mais la différence est bien venue du banc.

Le facteur X : No Mbappé, no party

Il ne faisait aucun doute que le PSG allait souffrir sans Kylian Mbappé. C'était criant sur le terrain. Paris alignait pourtant Leo Messi, Neymar et Angel Di Maria, trois stars du football mondial. Mais aucun d'entre eux n'est parvenu à changer de rythme, à provoquer, à éliminer… et même à faire peser un semblant de danger sur la défense adverse. Mbappé est directement impliqué sur quasiment la moitié des buts du PSG cette saison. Au regard de la prestation parisienne en son absence, on comprend pourquoi. Il n'y a personne pour prendre le relais.

La stat : 2

C'est le nombre de tirs cadrés adressés par le PSG sur la cage de Walter Benitez lors de ce match à Nice. Une tentative de Di Maria en contre sur la seule véritable occasion des hommes de Pochettino, une tête de Kehrer bien trop molle pour inquiéter Benitez, et c'est tout. Un chiffre qui dit tout de l'indigence parisienne à l'Allianz-Riviera. Et l'absence de Mbappé ne peut pas la justifier totalement.

La décla : Mauricio Pochettino (entraîneur du PSG)

Il n'y a pas grand-chose à analyser.

La question : Le rendez-vous avec le Real explique-t-il la contre-performance du PSG ?

Le PSG avait probablement déjà la tête à Madrid. Cela se sentait déjà à la lecture de la composition alignée par Mauricio Pochettino. Même si les choix de l'Argentin peuvent sembler paradoxaux. Il avait bien décidé de préserver des titulaires comme Presnel Kimpembe, Nuno Mendes ou éventuellement Idrissa Gueye. Mais aussi d'aligner des joueurs clés comme Marquinhos, Leo Messi, Marco Verratti ou Neymar, même si les deux derniers cités avaient besoin de temps de jeu. Le technicien argentin a procédé à une rotation, mais il a quand même pris des risques.

Si la proximité du match face au Real s'est sentie, c'est surtout au regard de la faible intensité mise par les Parisiens dans les contacts. La crainte de la blessure avant ce choc de Ligue des champions était parfois palpable dans l'attitude des joueurs de Pochettino sur les duels. Face à des Niçois réputés solides et athlétiques, Paris pouvait difficilement se permettre de lever le pied pour espérer revenir de l'Allianz-Riviera avec un résultat. Même si Nice a tardé à en profiter, il a dominé les débats sur le plan physique et cela a largement contribué à sa victoire.

Mais ce serait faire preuve de trop d'indulgence que d'atténuer la contre-performance parisienne par le rendez-vous avec le Real. Paris est loin d'en être à sa première prestation sans saveur cette saison, même s'il y avait du mieux ces dernières semaines. Le club de la capitale n'en restait pas moins dépendant de son homme providentiel malgré ce regain de forme. Cela s'est confirmé à Nice. Mais heureusement pour le PSG, Mbappé sera de retour à Madrid. Parce que sans lui, c'est le néant.

