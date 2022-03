Paris voyage mal ces derniers temps. Les joueurs du PSG ont mal négocié leur déplacement sur la Côte d'Azur et sont tombés devant Nice, samedi, lors de la 27e journée de Ligue 1 (1-0). Un but tardif d'Andy Delort (85e) et une grosse rigueur défensive ont suffi aux Aiglons pour s'imposer. Les hommes de Christophe Galtier en profitent pour chiper provisoirement la deuxième place du classement à l'OM. Ceux de Mauricio Pochettino enchaînent un second revers à l'extérieur en championnat après celui à Nantes (3-1). Forcément inquiétant avant d'aller défier le Real Madrid en Ligue des champions.

Plus d'infos à suivre...

