L’OL se ressaisit et retrouve enfin le sourire hors de ses bases. Chahutés en fin de rencontre, les Lyonnais ont tenu bon pour empocher un deuxième succès à l’extérieur cette saison (0-1), dimanche au stade de la Mosson. En tête depuis la 17e minute et une reprise limpide de Lucas Paqueta qui a bien suivi une tentative d’Islam Slimani sur la barre, les hommes de Peter Bosz ont maîtrisé leur sujet jusqu’au réveil tardif des locaux.

Avec 22 points après 15 journées, Lyon recolle au peloton des candidats aux places européennes, à quatre petits points de Nice, troisième. Muets malgré de nombreuses situations dangereuses en seconde période, les Montpelliérains ont payé un premier acte insuffisant et stagnent dans le ventre mou du championnat (11e avec 19 points).

Les séries en cours valent ce qu'elles valent, il demeure qu'il faut bien y mettre un terme. Défait lors de ses trois dernières confrontations face aux Pailladins, l'OL affichait de plus un statut de 19e formation à l'extérieur cette saison. Sans compter la dynamique d'un MHSC invaincu dans son antre depuis plus de trois mois en championnat. Mais ce Lyon-là s'est assagi. Il a appris à mieux gérer ses temps faibles et a maximisé ses temps forts. La première période - où la domination territoriale et technique s'est matérialisée par l'ouverture du score logique de Paqueta (17e) - a reflété à merveille le virage pris par la formation rhodanienne, une semaine après les incidents lors du choc face à l'OM.

