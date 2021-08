Pour la première de sa recrue phare, le PSG ne s’est pas raté. Pour cela, il s’en est remis à Kylian Mbappé. Toujours annoncé sur le départ, le Français a signé un doublé pour offrir aux siens une quatrième victoire en autant de journées (2-0). Entré à la 66e minute, Lionel Messi a découvert la Ligue 1 sans coup d’éclat. Au cœur d’un temps fort de dix minutes au retour des vestiaires, Reims a cru égaliser mais Marshall Munetsi a été signalé hors-jeu (51e). Au moment de la trêve internationale, le PSG est donc leader du championnat.

Verra-t-on un jour Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ensemble sous le maillot du PSG ? Rien n’est moins sûr. Car, en entrant peu après l’heure de jeu, l’Argentin a remplacé … Neymar. Mbappé, lui, venait d’inscrire son deuxième but de la soirée en reprenant du pied gauche un excellent centre d’Achraf Hakimi (2-0, 63e). L’attaquant avait ouvert le score en première période d’une tête puissante à la suite d’un centre parfaitement déposé par Angel Di Maria (1-0, 15e). On ne sait pas où il sera dans 48h, et il ne le sait peut-être pas non plus, mais, en attendant, Mbappé est 100% parisien. Comme depuis le début de la saison, il a montré énormément d’implication tout en se montrant décisif.

Pour ses 25 premières minutes de Ligue 1, Messi a commencé timidement. On l’a certes vu signer quelques accélérations mais pas beaucoup plus. Rentré alors que le score était déjà acquis en faveur du PSG, l’Argentin n’a pas forcé. Par deux fois, il a été retenu sèchement par le maillot par Marshall Munetsi qui n’a manifestement fait aucun complexe face au sextuple Ballon d’Or (78e, 90e). On le retrouvera très probablement dans deux semaines contre Clermont pour ses grands débuts au Parc des Princes.

