Contrairement à la saison dernière, l’Olympique Lyonnais est reparti du Parc des Princes avec une défaite dans la besace. Et les joueurs de Peter Bosz ont de quoi être frustrés après le match qu’ils ont réalisé. Au regard de leurs efforts, ils méritaient au moins le point du nul. Ils pensaient même avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à un Lucas Paqueta étincelant.

Mais tout a basculé à la 63e minute, quand Neymar s’est retrouvé au sol dans la surface, après un duel avec Malo Gusto. Clément Turpin n’a pas hésité une seule seconde pour désigner le point de penalty. Intervenu pour vérifier la faute, le VAR n'a pas demandé à monsieur Turpin d'aller visionner les images sur l'écran de contrôle et ainsi validé le premier choix de l'officiel.

C’est Neymar qui fait la faute

Du côté de l'OL, on pense tout le contraire : Neymar a fait faute sur le jeune défenseur. Forcément, Jean-Michel Aulas a vite réagi au sortir du match. "Le penalty est une aberration. Le VAR aurait dû intervenir. La décision n'est pas normale", a déclaré le président de l’Olympique Lyonnais à OL TV.

Même son de cloche pour Peter Bosz, dans l’incompréhension au micro d'Amazon Prime Video Ligue 1 : "Le penalty ? C’est pas Malo (Gusto) qui fait la faute. C’est Neymar qui fait la faute. Il y a un VAR, je crois ? Ce n’est pas une faute du jeune joueur". Les deux représentants du club perdant du soir sont dans leur bon droit. "Ce n’est pas des mecs qui ont joué au foot qui ont regardé l’action", a surenchéri l’entraîneur de l’OL.

Malgré ce fait de jeu très défavorable, qui a peut-être coûté la victoire à son équipe, Jean-Michel Aulas tient à mettre en avant l'état d'esprit : "On est très fiers de nos joueurs ce soir. On a réussi à bien gêner cette équipe du PSG". On retrouve le même discours chez Peter Bosz, qui a regretté cette ultime action parisienne, conclue par Mauro Icardi, "On ne mérite pas de perdre. Je suis très fier de mon équipe. On a très bien défendu, sauf à la fin. Quand on ne peut pas gagner il faut savoir ne pas perdre". Pour Lyon, cela reste un coup d’arrêt après trois victoires de rang, toutes compétitions confondues.

