Monaco ne s'arrête plus et devient dauphin. Les joueurs de la Principauté sont allés décrocher une 8e victoire de suite en Ligue 1 sur la pelouse de Lille en ouverture de la 36e journée, vendredi (1-2). Les Monégasques n'ont pas brillé dans le Nord mais ont pu compter sur un excellent et très efficace Aurélien Tchouaméni qui s'est offert un doublé sur deux belles frappes (42e et 75e). Angel Gomes (69e) avait égalisé pour des Dogues longtemps trop attentistes et toujours 10es du classement. Monaco s'empare provisoirement de la 2e place grâce à une meilleure différence de buts que l'OM.

Ce sont logiquement les ambitieux Monégasques qui sont entrés dans le match avec les meilleures intentions. Sauf qu'ils ont buté sur des Lillois compacts et capables de se projeter rapidement vers l'avant après la récupération. Lancé en profondeur, Jonathan David n'a pas pu assez croiser son tir sur la gauche (7e). Timothy Weah, lui, a bien visé sur sa frappe au point de penalty mais n'a pas réussi à surprendre Alexander Nübel (12e). La tête plongeante de Gabriel Gudmundsson aux six mètres a ensuite fini à droite du cadre (19e).

Tchouaméni débloque la situation...

Ces tentatives nordistes ont tout de même eu le mérite de faire reculer les visiteurs qui sont devenus très prudents et n'ont inquiété le portier adverse que sur une tête décroisée du déjà mordant Tchouaméni après un corner d'Aleksandr Golovin (26e). La formation venue du Rocher a cependant su profiter d'une erreur adverse et se montrer réaliste. Vanderson a récupéré le ballon dans les pieds d'un Tiago Djalo hésitant puis lancé Wissam Ben Yedder vers la surface lilloise. Discret dans ce match, l'attaquant s'est montré décisif en servant Tchouaméni qui a placé sa frappe axiale rasante du gauche aux 20 mètres au fond des filets (0-1, 42e).

Sans forcer mais grâce au second but en championnat cette saison de son milieu de terrain international de 22 ans, l'ASM menait à la pause. Elle a aussi repris fort même si Golovin n'a pas cadré sa puissante frappe (46e) et que Jardim s'est détendu pour détourner la tête de Benoït Badiashile après un corner (48e). Lille a bien répondu avec une jolie percée d'Amadou Onana dans la surface monégasque mais l'emprunté David a finalement mal donné à Jonathan Bamba qui a été contré (50e).

...puis récidive

Alors que certains spectateurs nordistes manifestaient leur mécontentement en faisant la chenille dans les tribunes, Jocelyn Gourvennec a décidé de remplacer son attaquant canadien ainsi que Gudmundsson par les jeunes Edon Zhegrova et Gomes (57e). Les entrants ont apporté un regain d'énergie pendant que Monaco se contentait de gérer sa courte avance. Servi par Bamba, Gomes s'est faufilé entre Guillermo Maripan et Vanderson au milieu de la surface adverse avant d'égaliser d'une belle frappe enroulée du droit pour ouvrir son compteur en Ligue 1 (1-1, 69e).

Zhegrova puis Zeki Celik ont même failli donné l'avantage aux LOSC dans la foulée (71e et 72e). Tchouaméni, lui, a bénéficié du soupçon de réussite en plus qui accompagne les joueurs et les équipes en confiance. Il a soudainement placé une lourde frappe du droit des 25 mètres et marqué avec l'aide du poteau (1-2, 75e). Son 3e but de la saison en L1 vaut cher puisqu'il offre à l'ASM de signer un grand huit victorieux et de venir mettre la pression sur l'OM qui jouera dimanche à Lorient, et sur Rennes qui défiera Nantes mercredi. Phocéens et Bretons s'affronteront surtout lors de prochaine journée. Au moins l'un des deux perdra des points et Monaco sera en embuscade pour en profiter.

