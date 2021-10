Les chiffres ont ceci d'à la fois embêtant mais rassurant car on dit d'eux qu'ils ne mentent pas. Du 8 août au 26 septembre, l'OM a joué huit matches pour un bilan global de 4 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Son ratio de but marqué par match atteignait 1,87 et il n'était resté muet qu'à une seule reprise, à Angers (0-0). La date du 26 septembre n'a évidemment pas été choisie au hasard. Contre Lens, Marseille évoluait une dernière fois sans Arkadiusz Milik, revenu de blessure contre Galatasaray en Ligue Europa. Problème pour le "grand attaquant", les comptes ne sont pas bons depuis ce jour. Milik, un problème ? C'est évidemment plus compliqué que ça.

Puisqu'il faut en parler, démarrons pas les chiffres de l'OM depuis que Milik joue à sa pointe : Six matches pour 1 victoire, 4 nuls et 1 défaite et surtout cinq petits buts marqués seulement (dont 4 face à Lorient !). Même en enlevant le match à Galatasaray où Milik n'a joué qu'une petite demi-heure, le bilan pose question. Oui l'attaquant polonais est en phase de reprise et oui dans cette période, l'OM a affronté des adversaires costauds (Galatasaray, Lazio, Lille, Paris et Nice) mais son visage a changé.

Milik adore le jeu de Sampaoli

Pourtant, le jeu de Sampaoli, très porté vers l'avant, plaît à l'ancien napolitain qui l'avait clamé après la démonstration face à Lorient (4-1) lors de laquelle il avait retrouvé le chemin des filets sur un amour de passe de Dimitri Payet : "C'est toujours bien pour un attaquant d'avoir un entraîneur comme Sampaoli, qui aime le jeu offensif. Pour les attaquants, c'est fondamental. Il y a beaucoup de ballons dans la surface, ça permet d'être toujours dangereux, d'être offensif, de pouvoir créer des occasions. [...] Après, je pense qu'il y a encore plein de choses sur lesquelles on peut s'améliorer, où on peut progresser, mais je pense qu'on est sur la bonne voie."

Marseille's Polish forward Arkadiusz Milik (3rdL) celebrates with teammates after scoring a goal during the French L1 football match between Marseille and Lorient on October 17, 2021 at the Velodrome stadium in Marseille. ( Crédit: Getty Images

Sur la bonne voie, l'Olympique de Marseille ? Les dernières sorties permettent d'en douter même si Sampaoli lui aussi juge son équipe sur le chemin de la progression. D'emballant en début de saison, le jeu des Phocéens est devenu plus prévisible. Comment expliquer que l'OM s'en sortait mieux sans vrai n°9 en début de saison ? Avec Dimitri Payet à ce poste-là ou Amine Harit quand le maître à jouer olympien était absent, l'OM réussissait mieux ses sorties de balle et parvenait plus facilement à mettre le ballon dans le camp adverse. Lille puis le PSG et Nice en première période mercredi ont montré qu'il était finalement assez simple d'asphyxier l'OM avec un bon pressing.

11 buts en 21 matches avec l'OM

Là aussi, on n'ira pas jusqu'à dire que Milik est la seule cause de ces difficultés, on ne pourra cependant s'empêcher de constater que son retour a coïncidé avec une période de moins bien globale. Mais l'équipe olympienne ressemble finalement peu à celle qu'il a connue la saison dernière. L'OM a changé de système et beaucoup de joueurs. A ce titre, le début de saison peut s'avérer encourageant et les Marseillais peuvent au moins avancer avec une certitude : si Milik a deux occasions, il en mettra une au fond.

C'est pourquoi il a été recruté. A son top niveau, le Polonais fait partie des meilleurs attaquants du championnat. En 21 matches avec le maillot à l'étoile, Milik a inscrit 11 buts. Personne à Marseille, pas même le bouillant Dimitri Payet, ne fait mieux sur la période qui s'étend de janvier à octobre 2021. Depuis le début de saison, Jorge Sampaoli a utilisé 23 joueurs dont cinq d'entre eux à un poste d'attaquant axial : Milik et Payet donc mais aussi Harit, Dieng et Benedetto avant son départ. En enlevant l'Argentin donc, combien dans cette liste sont des vrais avant-centre ? Un seul à vrai dire. Bamba Dieng est encore jeune mais il semble plus voué à une carrière de deuxième attaquant ou de joueur de couloir. Et pour les autres, ce fut du bricolage. Du bon bricolage mais du bricolage quand même.

Milik-Payet, passeport pour les hauteurs

Arek Milik est donc la seule solution de l'OM à ce poste. Et quelle solution pour un attaquant qui sera bientôt à plus de 30 buts marqués dans trois championnats différents. Que l'OM joue moins bien en ce moment est évidemment un problème mais avec Milik devant, il peut gagner du temps. La rencontre face au PSG l'a prouvé. Avec deux occasions, une tête en tout début de match et le but refusé, il a scoré une fois. Sans un Lirola hors-jeu d'un rien, l'histoire aurait pu être différente. Il le refera, sans aucun doute.

Mais pour que l'avant-centre marseillais retrouve le chemin des filets avec régularité, Sampaoli pense que le jeu olympien devra évoluer : "C'était important pour nous de le récupérer (Milik), mais c'est vrai que l'équipe doit lui proposer plus de situations qui s'adaptent à son jeu (...) Il faudrait avoir le ballon plus de temps, être plus de temps dans le camp adverse". Le technicien argentin a demandé de la patience au peuple phocéen : "Cela va prendre un peu de temps, il n'a pas pu se préparer avec le groupe".

Dernier point à l'avantage de Milik, et non des moindres : il permet à Dimitri Payet d'évoluer dans la position où il est le meilleur : en numéro 10 derrière un attaquant de classe internationale. Ce n'est pas pour rien si le Français le cherche constamment, rageant contre lui-même quand il manque ses transmissions vers son numéro 9. Ces deux-là ont tout pour former un duo létal en Ligue 1. Avec eux, l'OM peut viser haut.

"Sampaoli dit que l'OM progresse mais on n'a pas tout à fait la même lecture"

