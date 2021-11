"A un moment donné je me mettrai naturellement derrière lui". Mi-septembre, sur les ondes de France Bleu Nord, Jean-Louis Leca évoquait son futur au RC Lens, et par conséquent celui de son remplaçant. "Quand j'ai prolongé deux ans, le club m'a clairement dit qu'il cherchait mon successeur et qu'il voulait que je l'accompagne", a-t-il ajouté.

Le successeur s'appelle Wuilker Fariñez, il a 23 ans et vient du Venezuela. Lors de la réception de Troyes vendredi, il assurera un deuxième intérim comme titulaire en Ligue 1 et une 6e apparition toutes compétitions confondues depuis son arrivée à l'été 2020. Rien qu'un intérim? Pour l'heure, la passation de pouvoir n'a pas encore eu lieu. Elle devrait intervenir avant juin prochain et la fin du championnat, progressivement. Le temps de laisser Fariñez s'approprier encore davantage les us et coutumes du football hexagonal.

Lors de l'un de ses intérims au RC Lens, Wuilker Fariñez n'était pas passé loin de sortir un penalty face à Brest Crédit: Getty Images

En attendant, celui qui passe le plus clair de son temps sur le banc en dehors des périodes internationales observe, regarde et emmagasine un savoir indispensable à la performance. Ses bases sont toutefois solides. "C'est un très bon gardien. Il nous le montre tous les jours à l'entraînement, assure son équipier, le milieu Cheick Doucouré. C'est un gros travailleur et ça va le faire. Il vit parfaitement bien son rôle de doublure. Je lui dis de continuer son apprentissage auprès de Jean-Louis".

"Confiance" du coach et des coéquipiers

Discret depuis un an et demi, sans aucun doute en raison de la barrière de la langue, Wuilker Fariñez se réfugie dans le travail quotidien au centre d'entraînement de La Gaillette, où il enchaîne les séances. Que ce soit pour s'asseoir sur le banc, ou pour débuter. "Il a réalisé une semaine normale, explique l'entraîneur des Sang et Or Franck Haise, avant Troyes. La seule différence, c'est qu'il a travaillé derrière ce qui pourrait être la défense titulaire. Pour le reste, il nous connaît, on le connaît, et j'ai entièrement confiance en lui".

Une confiance également exprimée par Doucouré: "Je sais qu'il va faire un gros match. Et il peut endosser ce rôle de leader, notamment avec son expérience de titulaire au sein de sa sélection". Car remplacer Jean-Louis Leca n'est pas chose aisée étant donné l'importance du Corse au sein du vestiaire et sur le terrain. "Je ne vais pas lui demander de faire du Jean-Louis Leca", tempère Haise.

Un jour ou l'autre, il deviendra le gardien numéro un du RC Lens

Le "petit" Wuilker Fariñez (1,75 m) aura enfin l'occasion de se montrer, d'étaler ses progrès salués par son coach cet été en fin de préparation. "Un jour ou l'autre, il deviendra le gardien numéro un du RC Lens". Contre Troyes, dans un Bollaert-Delelis comble, il aura le droit à un avant-goût de ce qui l'attend dans un futur de plus en plus proche.

