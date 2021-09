La douleur était trop forte pour continuer ainsi. Laurent Koscielny, 36 ans, titulaire lors des cinq premières journées avec les Girondins de Bordeaux, souffre de la cheville droite depuis la mi-août et le match à Marseille (2-2). Depuis, il jouait avec des traitements appropriés pour limiter le plus possible la souffrance. Mais pour assurer une guérison complète, une nouvelle approche a été adoptée : le repos pour favoriser la cicatrisation de sa contusion osseuse.

Absent lors du déplacement victorieux samedi à Saint-Etienne (2-1), l'ancien Gunner devrait rester à l'infirmerie au moins jusqu'à la prochaine trêve internationale d'octobre et ainsi manquer les matches face à Montpellier, contre Rennes et à Monaco.

A la Mosson mercredi, Koscielny devrait être suppléé une nouvelle fois par le Mozambicain Edson Mexer.

