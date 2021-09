Une nouvelle étoile serait-elle née à l'Olympique de Marseille ? Sur la pelouse de l'AS Monaco, concurrent direct aux places européennes, l'OM de Jorge Sampaoli s'est imposé avec la manière (2-0). Grâce à qui ? À Bamba Dieng, jeune attaquant sénégalais de 21 ans qui ne comptait qu'une seule minute de jeu depuis le début de la saison sous les couleurs olympiennes et qui s'est offert un doublé, mais surtout une prestation de très haut vol alors qu'il n'était qu'un novice à l'échelon profesionnel. Grâce à ce succès probant, voilà les Marseillais installés sur le podium de Ligue 1 et plus que jamais candidats à la qualification en Ligue des champions.

